3 октября, 07:27

Раскрыта личность педофила, пытавшегося похитить девочку в Балашихе

SHOT: Похитить девочку в Балашихе пытался 39-летний уроженец Кургана

Установлена личность предполагаемого похитителя девочки в Балашихе: это 39-летний Виталий Мананников. Об этом пишет SHOT.

Виталий Мананников пытался похитить девочку в Балашихе. Фото © Telegram / SHOT

Выходец из Кургана, последние одиннадцать лет он сменил множество частных охранных предприятий (ЧОП), хотя его послужной список пополнялся лишь административными делами за распитие спиртного. Напомним, что Мананников силой пытался увести второклассницу с улицы Карла Маркса, а когда ему помешали бдительные горожане, он попытался выдать себя за её законного родителя. Сейчас подозреваемый находится на допросе в полиции.

Напомним, Мананников попытался похитить девочку у продуктового магазина в Балашихе. Инцидент произошёл на улице Карла Маркса. По словам очевидцев, мужчина заявил, что является отцом девочки, однако она опровергла его слова. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Обложка © Telegram / SHOT

Оксана Попова
