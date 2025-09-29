Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 13:28

Найдена россиянка, которую похитили на известном курорте и продали в рабство

Посольство: Похищенная в Таиланде россиянка найдена, её скоро отправят в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Doidam 10

Российское посольство в Мьянме в сотрудничестве с местными властями обнаружило россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда для работы в мошеннических колл-центрах. Сейчас решается вопрос о её возвращении в Россию.

«В настоящее время производится оформление документов для её экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на Родину. Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, в которой оказалась гражданка РФ», — сообщили ТАСС в консульском отделе российского диппредставительства в Мьянме.

Стала рабыней за миску риса: Появились подробности о похищенной в Таиланде россиянке
Стала рабыней за миску риса: Появились подробности о похищенной в Таиланде россиянке

Напомним, 26 сентября российский посол в Таиланде Евгений Томихин сообщил о пропаже гражданки РФ, которая стала жертвой обмана и была незаконно вывезена с территории Таиланда в Мьянму. По предварительной информации, девушку принудили к работе в мошенническом колл-центре. Дипломат утверждает, что изначально россиянка получила предложение о работе моделью в Таиланде через анонимный Telegram-канал, на которое она дала согласие.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • таиланд
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar