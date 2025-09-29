Найдена россиянка, которую похитили на известном курорте и продали в рабство

Российское посольство в Мьянме в сотрудничестве с местными властями обнаружило россиянку, которую обманом вывезли из Таиланда для работы в мошеннических колл-центрах. Сейчас решается вопрос о её возвращении в Россию.

«В настоящее время производится оформление документов для её экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на Родину. Мьянманские власти оказывают полное необходимое содействие в урегулировании проблемной ситуации, в которой оказалась гражданка РФ», — сообщили ТАСС в консульском отделе российского диппредставительства в Мьянме.

Напомним, 26 сентября российский посол в Таиланде Евгений Томихин сообщил о пропаже гражданки РФ, которая стала жертвой обмана и была незаконно вывезена с территории Таиланда в Мьянму. По предварительной информации, девушку принудили к работе в мошенническом колл-центре. Дипломат утверждает, что изначально россиянка получила предложение о работе моделью в Таиланде через анонимный Telegram-канал, на которое она дала согласие.