12 октября, 14:59

Четверо детей пострадали в страшном ДТП в Чувашии, среди них годовалый малыш

Авария на 36 километре автодороги Чебоксары-Сурское. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Чувашии

Сильнейшая авария произошла на 36 километре автодороги Чебоксары-Сурское (Чебоксарский округ). Пострадали четверо детей, они были доставлены в больницы. Об этом сообщает госавтоинспекция Чувашии.

Авария на 36 километре автодороги Чебоксары-Сурское. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Чувашии

«Водитель а/м «Опель» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Камазом. Далее по инерции иномарка совершила касательное столкновение с автомобилем «Форд», — рассказали в управлении предварительную версию.

В результате ДТП с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма», «тупая травма живота» в больницу были доставлены двое детей — 13-летняя девочка и 8-летний мальчик. Все они находились в автомобиле «Опель». Также в медучреждение госпитализировали двух детей из «Форда» — 3-летнего и годовалого мальчиков.

Все водители прошли процедуру медосвидетельствования, результат отрицательный.

Ранее в Новосибирске нетрезвый водитель врезался в остановку общественного транспорта. Пострадали шесть человек, один из которых находится в крайне тяжёлом состоянии. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

