12 октября, 18:32

Mercedes экс-чиновника Росавиации Костылёва попал в тройное ДТП в Москве

Максим Костылёв (в центре). Обложка © Шереметьевский профсоюз лётного состава

Автомобиль Mercedes-Benz, принадлежащий бывшему начальнику Управления лётной эксплуатации Росавиации Максиму Костылёву, попал в тройное дорожно-транспортное происшествие в московском районе Внуково. Об этом сообщает SHOT.

Место ДТП. Видео © SHOT

По предварительной информации, столкновение произошло между КамАЗом, легковым автомобилем Infiniti и внедорожником Mercedes-Benz ML 63 AMG, зарегистрированным на Костылёва. Сила удара оказалась такой значительной, что у немецкого внедорожника оторвало колесо.

На месте инцидента присутствовал человек, внешне напоминающий самого экс-чиновника, который общался с водителем эвакуатора перед тем, как покинуть место аварии на другом транспорте. Сообщается, что на автомобиль Костылёва зафиксированы неоплаченные штрафы на общую сумму 242 тысячи рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2023 году Максима Костылёва заподозрили в получении взятки от авиакомпании Azur Air. Следователи предположили, что экс-чиновник получил путёвку в бизнес-классе до премиального отеля по очень дешёвой цене — чуть менее пяти миллионов рублей.

