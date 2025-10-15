Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 08:20

В Казани молодая автоледи врезалась в опору, погибли три человека

Обложка © Telegram / Прокуратура Татарстана

Обложка © Telegram / Прокуратура Татарстана

В Казани ночью 15 октября произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три пассажира автомобиля. Водитель чудом оставлся в живых. Об сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В результате ДТП погибли три человека. Фото © Telegram / Прокуратура Татарстана

В результате ДТП погибли три человека. Фото © Telegram / Прокуратура Татарстана

По данным ГИБДД, сегодня около 00:12 жительница Приволжского района Казани 2004 года рождения, управлявшая автомобилем Honda Accord, двигалась по Горьковскому шоссе. Со стажем вождения всего шесть месяцев, она превысила безопасную скорость движения, а затем потеряла контроль над управлением своей иномарки.

В результате автомобиль совершил наезд сначала на световую опору освещения, а затем на бетонную опору дорожной развязки Горьковское шоссе — Восстания. Трое пассажиров иномарки скончались на месте происшествия. Автоледи не пострадала, поэтому отказалась от медицинской помощи.

К слову, 21-летняя водительница, управлявшая автомобилем, чудом осталась жива, что подтверждают кадры с места аварии с полностью деформированным и сгоревшим автомобилем.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование инцидента взяла под особый контроль прокуратура Республики Татарстан.

Костромской водитель «попал» на 17 млн после смерти четырёх человек в жутком ДТП
Костромской водитель «попал» на 17 млн после смерти четырёх человек в жутком ДТП
Ранее Life.ru сообщал о смертельном ДТП в Тыве, где столкнулись два легковых автомобиля. Один ребёнок погиб, восемь человек получили травмы. К трагическим последствиям привело грубое нарушение ПДД: в автомобиле «Шевроле Нива» находилось восемь человек, что значительно превышает разрешённое количество пассажиров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar