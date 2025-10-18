Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 00:25

В больнице остаются четверо пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

Обложка © Telegram / Андрей Назаров

Обложка © Telegram / Андрей Назаров

После взрыва, произошедшего на заводе в Стерлитамаке, четверо из восьми пострадавших продолжают получать медпомощь в больнице. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

«Восемь пострадавших <…>, четверо ушли домой, четверо ещё находятся в больнице», — заявил политик.

Назаров также сообщил, что больница Стерлитамака, где находятся пострадавшие, работает в особом режиме. Он отметил, что посетил пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления, подчеркнув, что они получают всю необходимую медпомощь. По словам премьера, ситуация находится под личным контролем главы региона. Он также сообщил о продолжающихся следственных мероприятиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В Стерлитамаке под завалами после взрыва на заводе остаются два человека
В Стерлитамаке под завалами после взрыва на заводе остаются два человека

Напомним, ранее мэрия Стерлитамака сообщала о взрыве в одном из цехов завода «Авангард». По данным главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, здание цеха было серьёзно повреждено. В Министерстве здравоохранения региона сообщали, что из-под завалов были извлечены трое пострадавших, один из них находится в тяжёлом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов добавил, что под завалами могут оставаться ещё пять человек, в настоящее время ведётся поисково-спасательная операция. Согласно предварительной информации, причиной взрыва послужило нарушение техники безопасности сотрудниками цеха.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar