В больнице остаются четверо пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке
Обложка © Telegram / Андрей Назаров
После взрыва, произошедшего на заводе в Стерлитамаке, четверо из восьми пострадавших продолжают получать медпомощь в больнице. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.
«Восемь пострадавших <…>, четверо ушли домой, четверо ещё находятся в больнице», — заявил политик.
Назаров также сообщил, что больница Стерлитамака, где находятся пострадавшие, работает в особом режиме. Он отметил, что посетил пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления, подчеркнув, что они получают всю необходимую медпомощь. По словам премьера, ситуация находится под личным контролем главы региона. Он также сообщил о продолжающихся следственных мероприятиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, ранее мэрия Стерлитамака сообщала о взрыве в одном из цехов завода «Авангард». По данным главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, здание цеха было серьёзно повреждено. В Министерстве здравоохранения региона сообщали, что из-под завалов были извлечены трое пострадавших, один из них находится в тяжёлом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов добавил, что под завалами могут оставаться ещё пять человек, в настоящее время ведётся поисково-спасательная операция. Согласно предварительной информации, причиной взрыва послужило нарушение техники безопасности сотрудниками цеха.
