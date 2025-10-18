В больнице остаются четверо пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке

После взрыва, произошедшего на заводе в Стерлитамаке, четверо из восьми пострадавших продолжают получать медпомощь в больнице. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на слова премьер-министра Башкирии Андрея Назарова.

Назаров также сообщил, что больница Стерлитамака, где находятся пострадавшие, работает в особом режиме. Он отметил, что посетил пациентов и пожелал им скорейшего выздоровления, подчеркнув, что они получают всю необходимую медпомощь. По словам премьера, ситуация находится под личным контролем главы региона. Он также сообщил о продолжающихся следственных мероприятиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.