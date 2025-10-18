В Стерлитамаке под завалами после взрыва на заводе остаются два человека
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio
Два человека находятся под завалами после взрыва в цеху завода «Авангард» в Стерлитамаке. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова.
«Заканчивается работа по извлечению из-под завалов пострадавших. <…> Под завалами остались два человека, по которым идёт работа», — заявил политик. Также Назаров допустил, что в результате происшествие могут быть погибшие.
У себя в Telegram-канале премьер Башкирии заявил, что местные власти держат ситуацию на контроле. На месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов. В настоящее время спасатели ведут разбор завалов.
Напомним, ранее мэрия Стерлитамака сообщала о взрыве в одном из цехов завода «Авангард». По данным главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, здание цеха было серьёзно повреждено. В Министерстве здравоохранения региона сообщали, что из-под завалов были извлечены трое пострадавших, один из них находится в тяжёлом состоянии. Мэр города Эмиль Шаймарданов добавил, что под завалами могут оставаться ещё пять человек, в настоящее время ведётся поисково-спасательная операция. Согласно предварительной информации, причиной взрыва послужило нарушение техники безопасности сотрудниками цеха.
