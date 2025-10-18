В Стерлитамаке под завалами после взрыва на заводе остаются два человека

Два человека находятся под завалами после взрыва в цеху завода «Авангард» в Стерлитамаке. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова.

«Заканчивается работа по извлечению из-под завалов пострадавших. <…> Под завалами остались два человека, по которым идёт работа», — заявил политик. Также Назаров допустил, что в результате происшествие могут быть погибшие.

У себя в Telegram-канале премьер Башкирии заявил, что местные власти держат ситуацию на контроле. На месте инцидента продолжают работать сотрудники экстренных служб и представители правоохранительных органов. В настоящее время спасатели ведут разбор завалов.