Аэропорты Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска открыли для полётов

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с аэропортов в четырёх регионах России. Воздушные гавани Саратова, Пензы, Тамбова и Ульяновска открыли для полётов после полуночи 20 октября.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Пенза, Ульяновск (Баратаевка), Тамбов (Донское) — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, воздушные гавани в четырёх регионах России закрывали в целях обеспечения безопасности полётов. О перенаправлении самолётов на запасные аэродромы не сообщалось.