Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 19:30

Ещё два аэропорта закрыли в России

Росавиация временно закрыла аэропорты Пензы и Саратова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели ещё в двух аэропортах России. Росавиация сообщила о мерах в воздушных гаванях Саратова и Пензы.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры применяют, чтобы обеспечить безопасность полётов.

План «Ковёр» объявили в нескольких районах Пензенской области
План «Ковёр» объявили в нескольких районах Пензенской области

Напомним, что перед этим закрыли аэропорт Тамбова. Пассажирам, которые планируют вылеты, рекомендуют уточнить информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Пензенская область
  • Саратовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar