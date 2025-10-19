Ещё два аэропорта закрыли в России

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов ввели ещё в двух аэропортах России. Росавиация сообщила о мерах в воздушных гаванях Саратова и Пензы.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин) — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ограничительные меры применяют, чтобы обеспечить безопасность полётов.

Напомним, что перед этим закрыли аэропорт Тамбова. Пассажирам, которые планируют вылеты, рекомендуют уточнить информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний.