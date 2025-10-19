Сектор Газа
19 октября, 18:57

План «Ковёр» объявили в нескольких районах Пензенской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Режим беспилотной опасности ввели на территории Пензенской области. Также в ряде районов региона действует план «Ковёр» и запрет на полёты гражданских судов. Об этом сообщил губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», добавил губернатор в Telegram-канале.

Также власти напомнили жителям региона телефон экстренных служб — 112.

Ранее в Минобороны сообщили о 15 уничтоженных украинских беспилотников. БПЛА самолётного типа уничтожали над регионами России в течение трёх часов — с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

