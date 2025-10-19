В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на полёты

В тамбовском аэропорту Донское введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своём официальном телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. На данный момент не сообщается, сколько продлится действие ограничений и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажирам, планирующим вылеты из Тамбова, рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области ввели в аэропорту регионального центра временные ограничения в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотников. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, введён режим воздушных ограничений — план «Ковёр».