Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 17:25

В аэропорту Тамбова введены временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

В тамбовском аэропорту Донское введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Об этом сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в своём официальном телеграм-канале.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ограничительные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. На данный момент не сообщается, сколько продлится действие ограничений и какие именно рейсы могут быть затронуты. Пассажирам, планирующим вылеты из Тамбова, рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиакомпаний.

Четвёртый за вечер аэропорт России ограничил полёты
Четвёртый за вечер аэропорт России ограничил полёты

Ранее сообщалось, что власти Оренбургской области ввели в аэропорту регионального центра временные ограничения в связи с сохраняющейся угрозой атак беспилотников. Как сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, введён режим воздушных ограничений — план «Ковёр».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar