19 октября, 21:01

В Нижнем Новгороде, Ульяновске и Казани временно ограничили авиасообщение

Обложка © Life.ru

В аэропортах Нижнего Новгорода, Ульяновска и Казани временно ограничили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Ульяновск (Баратаевка), Казань. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», – написал он вечером 19 октября.

Меры действуют до стабилизации ситуации и касаются всех воздушных судов, прилетающих и вылетающих из этих аэропортов. Ограничения вводятся исключительно ради безопасности пассажиров и экипажей, подчеркнул Кореняко.

Ранее Life.ru сообщал, что за несколько часов российские системы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников. Десять аппаратов были уничтожены над Воронежской областью, три – над Белгородской и два – над Ростовской. Все цели были поражены без ущерба для населённых пунктов.

