Регион
19 октября, 21:04

Женщина пострадала при детонации БПЛА в Воронежской области

Обложка © Life.ru

В Воронежской области женщина получила ранения после детонации беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В Кантемировском районе ранения средней тяжести получила женщина. Она находилась в автомобиле, который двигался по трассе и был повреждён при детонации БПЛА. Пострадавшая госпитализирована», – написал Гусев в телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в ещё одном районе области в результате взрывов были выбиты стёкла в частном доме и хозяйственных постройках. По данным Минобороны России, дежурные силы ПВО уничтожили десять беспилотников над Воронежской областью вечером 19 октября.

Ранее Life.ru писал о трагедии в Херсонской области, где семейная пара погибла в пункте временного размещения после налёта украинских дронов. Жертвами удара ВСУ стали мужчина и женщина 66 и 65 лет. В результате атаки пострадали также жилые дома местных жителей.

