ПВО успешно предотвратила атаку ВСУ на подстанцию в Ульяновской области

Силы ПВО предотвратили попытку атаки беспилотного летательного аппарата на энергетическую инфраструктуру Ульяновской области. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, инцидент произошёл в посёлке Вешкайма, где враг пытался атаковать местную подстанцию.

В результате происшествия никто не пострадал, электроснабжение населённых пунктов осуществляется в штатном режиме без каких-либо перебоев. На месте события работают сотрудники специальных служб.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку ВСУ в северной части Ростовской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле.