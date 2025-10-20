Сектор Газа
20 октября, 03:39

Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Ростовской областью

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку ВСУ в северной части Ростовской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат в Чертковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали»,написал он в своём телеграм-канале.

А вечером 19 октября над Ростовской областью сбили два украинских беспилотника. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

    avatar