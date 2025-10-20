Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 октября, 19:47

Три российских авиагавани приостановили работу

В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения

Обложка © Life.ru

В трёх российских аэропортах одновременно введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Под действие мер попали воздушные гавани Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).

Как сообщили в Росавиации, принятое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полётов.

Ранее в СК назвали причину аварийной посадки самолёта AZAL в Пулково. Напомним, ночью 20 октября самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт пришлось ненадолго закрыть.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Саратовская область
  • Волгоградская область
  • Тамбовская область
