Три российских авиагавани приостановили работу
В аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения
Обложка © Life.ru
В трёх российских аэропортах одновременно введены временные ограничения на приём и отправление воздушных судов. Под действие мер попали воздушные гавани Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское).
Как сообщили в Росавиации, принятое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности полётов.
Ранее в СК назвали причину аварийной посадки самолёта AZAL в Пулково. Напомним, ночью 20 октября самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт пришлось ненадолго закрыть.
