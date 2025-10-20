Сырое мясо медуз и рыбу изъяли таможенники у пассажира из Вьетнама в аэропорту Иркутска

В Иркутске таможенники обнаружили три килограмма сырого мяса медуз в багаже пассажира из Ханоя. Об этом рассказали Life.ru в ФТС России. Подозреваемый — иностранный гражданин. Среди прочего в его чемодане оказалось и 5 килограммов других морепродуктов, в том числе жареная рыба, без документов и заводской упаковки.

В Иркутске задержан нелегальный провоз мяса медуз. Видео © ФТС России

«Внимание таможенников на «зелёном коридоре» привлёк объёмный пенопластовый короб иностранца. В ходе досмотра выяснилось, что в нём находятся морские деликатесы в вакуумной упаковке без заводских этикеток. Мужчина пояснил, что привёз продукты для личного пользования», — уточнили в ведомстве.

В целях предотвращения возможного распространения инфекций продукты изъяты и переданы представителю авиакомпании для вывоза обратным рейсом из России. Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ. Нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа.

