Бананы с секретом: На судне из Эквадора в российском порту нашли 1,5 тонны кокаина на 20 млрд

Сотрудники ФТС и ФСБ РФ смогли задержать крупную партию кокаина, ввезённую в Россию морским транспортом из Эквадора. Общий вес изъятого наркотика составил 1,5 тонны, что делает данную операцию самой масштабной. Стоимость товара на чёрном рынке оценивается более чем в 20 миллиардов рублей.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФТС и ФСБ задержали 1,5 тонны кокаина, ввезённого в контейнере с бананами из Эквадора. Фото © Life.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники ФТС и ФСБ задержали 1,5 тонны кокаина, ввезённого в контейнере с бананами из Эквадора. Фото © Life.ru

В порту Санкт-Петербурга провели проверку рефрижераторного контейнера с грузом бананов, прибывшего 29 августа из Эквадора на судне COOL EMERALD. В ходе досмотра сотрудники нашли 63 коробки, содержащие 1,5 тысячи брикетов с белым порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это кокаин.

Балтийская таможня уже возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ), предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления и задержания всех членов организованной преступной группы, причастных к контрабанде.