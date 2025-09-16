В новосибирском аэропорту Толмачёво таможенники изъяли у иностранца $30 тысяч

В аэропорту Толмачёво в Новосибирске таможенники обнаружили у иностранного гражданина сумку с 30 тысячами долларов, 1 тысячей евро и 50 тысячами рублей. Мужчина шёл по «зелёному коридору», но не задекларировал наличность. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Иностранец пытался провезти через Толмачево $30 тысяч незадекларированными. Фото © Сибирское таможенное управление

«На вопрос инспектора, перевозит ли он с собой наличную иностранную валюту, авиапассажир ответил утвердительно. При досмотре выяснилось, что в нагрудной сумке иностранца находятся 30 тыс. долларов США, а также 1 тыс. евро и 50 тыс. рублей. Таким образом, сумма незаконно перемещаемых наличных превысила 31 тыс. долларов в эквиваленте. Нарушитель пояснил, что не знал правила перемещения валюты», — говорится в сообщении.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 200.1 УК РФ («Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере»). Таможня напомнила о действующем с 2022 года временном запрете на вывоз из России иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов. По решению суда иностранцу вернут 10 тысяч долларов, а остальную сумму изымут.