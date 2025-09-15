Россиянка попыталась пронести через зелёный коридор Rolex за 12 млн рублей

Шереметьевские таможенники обнаружили у гражданки России, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex из платины с бриллиантами стоимостью 12 миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Обнаруженные в багаже документы на часы. Фото © ФТС России

Контрабанду у пассажирки выявили выборочным досмотром с помощью ручного металлодетектора. Девушка спрятала дорогостоящий аксессуар в карман, пытаясь пересечь зелёный коридор. Позднее в багаже были найдены фирменная коробка и сертификаты. Женщина утверждала, что часы принадлежат её супругу-коллекционеру, а везла она их для перепродажи. Экспертиза подтвердила: изделие изготовлено из платины 950-й пробы с инкрустацией бриллиантами.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Максимальное наказание по данной статье — вплоть до 5 лет лишения свободы.