Россиянка попыталась пронести через зелёный коридор Rolex за 12 млн рублей
Обложка © Предоставлено Life.ru
Шереметьевские таможенники обнаружили у гражданки России, прибывшей из Франции транзитом через Сербию, незадекларированные часы Rolex из платины с бриллиантами стоимостью 12 миллионов рублей. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.
Обнаруженные в багаже документы на часы. Фото © ФТС России
Контрабанду у пассажирки выявили выборочным досмотром с помощью ручного металлодетектора. Девушка спрятала дорогостоящий аксессуар в карман, пытаясь пересечь зелёный коридор. Позднее в багаже были найдены фирменная коробка и сертификаты. Женщина утверждала, что часы принадлежат её супругу-коллекционеру, а везла она их для перепродажи. Экспертиза подтвердила: изделие изготовлено из платины 950-й пробы с инкрустацией бриллиантами.
Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Максимальное наказание по данной статье — вплоть до 5 лет лишения свободы.
Ранее хабаровские таможенники обнаружили голову крокодила в багаже у россиянина, прибывшего рейсом из Вьетнама. Пассажир оправдался тем, что экзотический предмет предназначался для личной коллекции, а о том, что подобные вещи нужно декларировать, он не знал.