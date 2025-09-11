В Якутии ФСБ изъяла наркотики на 1 млрд рублей

В Якутии сотрудники ФСБ пресекли крупный канал незаконного оборота наркотиков. В ходе операций изъято более 24 килограммов запрещённых веществ на сумму около 1 миллиарда рублей. Об этом в пресс-службе управления по региону.

В Якутии шесть контрабандистов задержаны за поставку наркотиков на сумму около 1 млрд рублей. Видео © УФСБ России по Республике Саха (Якутия)

«В результате проведения оперативных мероприятий в Мегино-Кангаласском районе республики в транспортном средстве, следовавшем в Магаданскую область, обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом более 24,5 килограмма, на сумму около 1 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Якутские сотрудники вместе с коллегами из Магаданской области задержали шесть контрабандистов, организовавших канал поставки наркотиков из центральных регионов России. По словам представителя УФСБ Евдокии Бочкарёвой, уголовные дела в отношении организатора и участников группы будут рассмотрены судом. Им предъявлены обвинения по статьям о незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, а также об организации преступной группы.