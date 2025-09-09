В Подмосковье задержали яблочную наркофуру из Молдавии с грузом на четверть миллиарда
Обложка © ФТС РФ
В Московской области была остановлена фура, которая перевозила 21 тонну яблок. Однако в ходе тщательного досмотра большегруза правоохранители нашли три тайника, где было спрятано 300 килограммов наркотических веществ. Об этом Life.ru узнал у сотрудников ФТС РФ.
Фура, перевозившая наркотики в тайниках. Видео © ФТС РФ
«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной и Северо-западной оперативной таможен совместно с ФСБ России пресекли контрабанду 300 килограммов наркотиков из Республики Молдова», — уточнили в ведомстве.
Тайник с наркотиками. Фото © ФТС РФ
Силовики вскрыли днище полуприцепа, где и хранились запрещённые вещества в 106 свёртках. Экспертиза подтвердила, что в вакуумных упаковках находились наркотики синтетического и растительного происхождения: клефедрон, метадон и гашиш. За реализацию запрещёнки на «чёрном» рынке можно выручить около 250 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, совершённая организованной группой, в особо крупном размере».
