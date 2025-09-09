В Подмосковье задержали яблочную наркофуру из Молдавии с грузом на четверть миллиарда

В Московской области была остановлена фура, которая перевозила 21 тонну яблок. Однако в ходе тщательного досмотра большегруза правоохранители нашли три тайника, где было спрятано 300 килограммов наркотических веществ. Об этом Life.ru узнал у сотрудников ФТС РФ.

Фура, перевозившая наркотики в тайниках. Видео © ФТС РФ

«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной и Северо-западной оперативной таможен совместно с ФСБ России пресекли контрабанду 300 килограммов наркотиков из Республики Молдова», — уточнили в ведомстве.

Тайник с наркотиками. Фото © ФТС РФ

