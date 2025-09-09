Мессенджер MAX
9 сентября, 09:14

В Подмосковье задержали яблочную наркофуру из Молдавии с грузом на четверть миллиарда

Таможенники РФ пресекли контрабанду 300 кг наркотиков под видом молдавских яблок

Обложка © ФТС РФ

В Московской области была остановлена фура, которая перевозила 21 тонну яблок. Однако в ходе тщательного досмотра большегруза правоохранители нашли три тайника, где было спрятано 300 килограммов наркотических веществ. Об этом Life.ru узнал у сотрудников ФТС РФ.

Фура, перевозившая наркотики в тайниках. Видео © ФТС РФ

«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Центральной оперативной и Северо-западной оперативной таможен совместно с ФСБ России пресекли контрабанду 300 килограммов наркотиков из Республики Молдова», — уточнили в ведомстве.

Тайник с наркотиками. Фото © ФТС РФ

Силовики вскрыли днище полуприцепа, где и хранились запрещённые вещества в 106 свёртках. Экспертиза подтвердила, что в вакуумных упаковках находились наркотики синтетического и растительного происхождения: клефедрон, метадон и гашиш. За реализацию запрещёнки на «чёрном» рынке можно выручить около 250 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, совершённая организованной группой, в особо крупном размере».

Стало известно, какое наказание светит актрисе Аглае Тарасовой за наркотики в багаже
Ранее сообщалось, что в Рязанской области полиция задержала мужчину, который перевозил в южные регионы России почти 4 килограмма наркотиков. Подозреваемый проживал в Москве и «подрабатывал» курьером у наркодилеров.

