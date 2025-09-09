Полтонны наркотиков нашли полицейские в катушках с кабелем в Подмосковье

На трассе М-11 «Нева» сотрудники МВД задержали двух подозреваемых в наркоторговле. На 43-м километре трассы полицейские остановили «Газель», в кузове которой находились четыре металлические катушки с кабелем, а внутри каждой из них скрывалось 479 свёртков с порошкообразным веществом. Общий вес обнаруженного груза превысил полтонны, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полиция в Москве нашла 500 кг наркотиков в «Газели». Видео © Telegram/ Ирина Волк

«Согласно заключению эксперта, который провел исследование 10 пакетов, в них содержится производное наркотического средства эфедрон общей массой около 10 килограммов. Остальной порошок будет исследован в рамках расследования уголовного дела», — указали в МВД.

Задержанные — водитель и его пассажир — признались, что по указанию неизвестных кураторов из Ленинградской области загрузили этот опасный груз и должны были доставить его в Москву, прекрасно осознавая, что речь идет о наркотиках. Оба фигуранта помещены под стражу, и теперь им предстоит ответить за свои действия перед законом.