Самолёт готовится к экстренной посадке в Петербурге из-за неисправного шасси

Пассажирский рейс из Петербурга в Баку не смог набрать нужную высоту и сейчас кружит над городом, готовясь к экстренной посадке в аэропорту Пулково. По информации SHOT, у лайнера не убираются стойки шасси после взлёта.

Проблемы возникли у самолёта «Азербайджанских авиалиний», выполняющего рейс из Северной столицы. Экипаж принял решение вырабатывать топливо перед посадкой, чтобы снизить риск возгорания при приземлении.

На земле уже находятся аварийно-спасательные службы и медики, которые готовы к приёму воздушного судна. В Пулково объявлен режим повышенной готовности, часть взлётно-посадочных операций приостановлена. Официального комментария авиакомпании пока не поступало.

