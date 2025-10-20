Самолёт готовится к экстренной посадке в Петербурге из-за неисправного шасси
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skycolors
Пассажирский рейс из Петербурга в Баку не смог набрать нужную высоту и сейчас кружит над городом, готовясь к экстренной посадке в аэропорту Пулково. По информации SHOT, у лайнера не убираются стойки шасси после взлёта.
Проблемы возникли у самолёта «Азербайджанских авиалиний», выполняющего рейс из Северной столицы. Экипаж принял решение вырабатывать топливо перед посадкой, чтобы снизить риск возгорания при приземлении.
На земле уже находятся аварийно-спасательные службы и медики, которые готовы к приёму воздушного судна. В Пулково объявлен режим повышенной готовности, часть взлётно-посадочных операций приостановлена. Официального комментария авиакомпании пока не поступало.
Ранее Life.ru писал, что экстренную посадку пришлось совершить самолёту министра обороны США Пита Хегсета. Прямо во время полёта у борта треснуло лобовое стекло, из-за чего пилоты были вынуждены посадить лайнер в Великобритании. Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, инцидент произошёл по пути из Европы, где глава ведомства участвовал во встрече министров НАТО.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.