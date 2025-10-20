Сектор Газа
20 октября, 05:38

СК назвал причину аварийной посадки самолёта AZAL в Пулково

Обложка © Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура

Стала известна предварительная причина аварийной посадки самолёта «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) в петербургском аэропорту Пулково. По данным следствия, всему виной техническая неисправность — при взлете не убралась стойка шасси. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл 20 октября с воздушным судном, следовавшим рейсом Санкт-Петербург — Баку. После аварийной посадки лайнер выкатился за пределы ВПП.

На месте работают следователи. Они проводят осмотр и проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Пострадавших нет, самолет не поврежден.

Life.ru сообщал, что самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт пришлось ненадолго закрыть.

