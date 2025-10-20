Круживший над Петербургом самолёт при приземлении выкатился за пределы ВПП

Самолёт, который кружил над Санкт-Петербургом из-за неисправности шасси, при приземлении выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Пострадавших нет, и медпомощь никому не понадобилась. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

На борту сохраняется спокойная обстановка. Очевидцы отмечают, что пассажиров высаживают по самоходным трапам.

Ранее Life.ru информировал, что при взлёте у «Аэробуса» Азербайджанских авиалиний не убралась стойка шасси. В результате самолёту пришлось кружить над Ленобластью и вырабатывать топливо около четырёх часов. Новый рейс до Баку запланирован на 8:20 утра.