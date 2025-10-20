Сектор Газа
Регион
20 октября, 01:45

Аэропорт Пулково в Петербурге закрыли из-за выкатившегося самолёта

Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за выкатившегося самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы. Пресс-служба авиагавани сообщила, что работу восстановят в ближайшее время.

«Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково из-за выявленной неисправности стойки шасси», — говорится в сообщении.

По официальным данным, самолёт приземлился в 03:40 мск. Однако во время посадки он выкатился за пределы взлётной полосы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, уточнил информационный центр Пулково.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт какое-то время кружил над Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо. После приземления он выкатился за пределы полосы. Обстановка на борту оставалась спокойной, пассажиров высаживали по самоходным трапам.

