Аэропорт Пулково в Петербурге закрыли из-за выкатившегося самолёта

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за выкатившегося самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы. Пресс-служба авиагавани сообщила, что работу восстановят в ближайшее время.

«Рейс в Баку запросил посадку в аэропорту Пулково из-за выявленной неисправности стойки шасси», — говорится в сообщении.

По официальным данным, самолёт приземлился в 03:40 мск. Однако во время посадки он выкатился за пределы взлётной полосы. Пассажиры и члены экипажа не пострадали, уточнил информационный центр Пулково.