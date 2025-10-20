Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 18:57

Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)!» — говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать спокойствие и предупреждать о возможной опасности других граждан. При обнаружении БПЛА нужно покинуть опасную зону.

Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России
Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России

Этим же вечером опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Силы противовоздушной обороны в обоих случаях находятся наготове.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar