Опасность атаки БПЛА объявили в Тамбовской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Тамбовской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

«Внимание! «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)!» — говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать спокойствие и предупреждать о возможной опасности других граждан. При обнаружении БПЛА нужно покинуть опасную зону.

Этим же вечером опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Силы противовоздушной обороны в обоих случаях находятся наготове.