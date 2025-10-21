Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 октября, 10:48

ВСУ предприняли попытку атаковать Россию умной бомбой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Frame Stock Footag

Украинские вооружённые силы применили против России умную бомбу. Данное заявление сделали официальные представители Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

В ведомстве уточнили, что данная управляемая бомба была своевременно обнаружена и уничтожена дежурными средствами противовоздушной обороны. При этом тип боеприпаса не раскрывается. Более того, за минувшие сутки системы ПВО также перехватили 137 украинских беспилотных летательных аппаратов в зоне проведения СВО.

Ранее сообщалось, что подземные ракетные цеха ВСУ в районе Павлограда Днепропетровской области были уничтожены силами российской армии в ходе уничтожения производственных площадей. Вместе с тем бойцы РФ поразили цех авиаремонтного предприятия в Харькове. По данным, в этом месте осуществлялась сборка БПЛА самолётного типа для украинской армии.

Юлия Сафиулина
