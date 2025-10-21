Сектор Газа
21 октября, 10:21

Войска России уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в районе Павлограда Днепропетровской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

«Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», — приводит РИА «Новости» его слова.

Российские войска также поразили цех авиаремонтного предприятия в Харькове, где, по данным подпольщика, осуществлялась сборка БПЛА самолётного типа для украинской армии.

Армия России нанесла масштабный удар по украинским энергетическим объектам
Ранее сообщалось, что украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, маскируясь под российских военных. Успешному противодействию диверсионным группам способствовала слаженная работа разведки и высокая бдительность подразделений ВС РФ.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Демьянова
