Войска России уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные уничтожили подземные ракетные цеха ВСУ в районе Павлограда Днепропетровской области. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев.

«Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», — приводит РИА «Новости» его слова.

Российские войска также поразили цех авиаремонтного предприятия в Харькове, где, по данным подпольщика, осуществлялась сборка БПЛА самолётного типа для украинской армии.

Ранее сообщалось, что украинские ДРГ пытались проникнуть в тыл, маскируясь под российских военных. Успешному противодействию диверсионным группам способствовала слаженная работа разведки и высокая бдительность подразделений ВС РФ.