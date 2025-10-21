Армия России в течение минувших суток осуществила атаку на объекты транспортной и энергетической системы Украины, которые играют ключевую роль в обеспечении деятельности ВСУ. Данные о проведенных мероприятиях были предоставлены Министерством обороны России.

Согласно официальному заявлению ведомства, задействованные силы, включающие оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и подразделения артиллерии российских войсковых группировок, поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, критически важные для функционирования ВСУ.

Кроме того, сообщается, что удары были нанесены по ряду иных целей. В частности, были поражены места складирования ударных беспилотников, а также временные пункты дислокации украинского военного персонала и иностранных наемников, расположенные в пределах 140 различных районов.

Тем временем российская система противовоздушной обороны отразила очередную массированную атаку ВСУ. За ночь над регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа. Большинство дронов ликвидировано на юге России.