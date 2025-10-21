Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 05:35

Военные объекты Украины пали под огнём российских «Искандеров» минувшей ночью

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Минувшей ночью российские силы нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. По данным военкоров и украинских ресурсов, они были направлены на ключевые объекты в нескольких регионах, включая Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Днепропетровскую области. Life.ru собрал главное об атаке и её последствиях.

По информации пророссийского подполья, использовался полный спектр вооружений: от баллистических ракет «Искандер-М» до беспилотников «Герань/Гербера», что позволило нанести точечные удары по энергетическим и логистическим узлам, парализуя возможности украинских формирований для манёвра и снабжения.

В частности, в окрестностях Павлограда (Днепропетровская область) зафиксированы взрывы, вызванные комбинированным применением «Искандер-М» и дронов, что привело к нарушению работы промышленных объектов, связанных с добычей угля для энергетики, таких как шахта «Терновская».

В Одесской области удары пришлись на порт Южный и посёлок Белары, где, по имеющимся данным, пострадали складские и транспортные мощности, используемые для логистики военных грузов. Аналогично, в Крамторске, Павлограде и Дружковке операции затронули объекты, обеспечивающие тыловое снабжение фронта. В Черниговской области, в районе Корюковки, был поражен объект, связанный с военной инфраструктурой. Официального подтверждения ударов и их последствий пока нет.

Трамп признался, что не верит в победу Украины
Трамп признался, что не верит в победу Украины

Тем временем российская система противовоздушной обороны отразила очередную массированную атаку ВСУ. За ночь над регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа. Большинство дронов ликвидировано на юге России.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar