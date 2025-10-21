Военные объекты Украины пали под огнём российских «Искандеров» минувшей ночью

Минувшей ночью российские силы нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. По данным военкоров и украинских ресурсов, они были направлены на ключевые объекты в нескольких регионах, включая Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и Днепропетровскую области. Life.ru собрал главное об атаке и её последствиях.

По информации пророссийского подполья, использовался полный спектр вооружений: от баллистических ракет «Искандер-М» до беспилотников «Герань/Гербера», что позволило нанести точечные удары по энергетическим и логистическим узлам, парализуя возможности украинских формирований для манёвра и снабжения.

В частности, в окрестностях Павлограда (Днепропетровская область) зафиксированы взрывы, вызванные комбинированным применением «Искандер-М» и дронов, что привело к нарушению работы промышленных объектов, связанных с добычей угля для энергетики, таких как шахта «Терновская».

В Одесской области удары пришлись на порт Южный и посёлок Белары, где, по имеющимся данным, пострадали складские и транспортные мощности, используемые для логистики военных грузов. Аналогично, в Крамторске, Павлограде и Дружковке операции затронули объекты, обеспечивающие тыловое снабжение фронта. В Черниговской области, в районе Корюковки, был поражен объект, связанный с военной инфраструктурой. Официального подтверждения ударов и их последствий пока нет.

Тем временем российская система противовоздушной обороны отразила очередную массированную атаку ВСУ. За ночь над регионами страны было уничтожено и перехвачено 55 украинских беспилотников самолётного типа. Большинство дронов ликвидировано на юге России.