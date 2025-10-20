Сектор Газа
20 октября, 17:02

Трамп признался, что не верит в победу Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм относительно возможности победы Украины в текущем военном конфликте с Россией. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

«Они (в теории. — Прим. Life.ru) всё ещё могут победить. Не думаю, что они победят. Но (теоретически. — Прим. Life.ru) они всё ещё могут», — заявил Трамп.

Названы ошибки Зеленского, которые сделали из него лузера на встрече с Трампом
Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским американская сторона поднимала вопрос о предоставлении гарантий безопасности как для Украины, так и для России. Президент США заявил о необходимости создания «реальных гарантий мира» для всех сторон конфликта, что было воспринято украинской делегацией как вызывающее обескураженность.

