Трамп признался, что не верит в победу Украины

Президент США Дональд Трамп выразил скептицизм относительно возможности победы Украины в текущем военном конфликте с Россией. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

«Они (в теории. — Прим. Life.ru) всё ещё могут победить. Не думаю, что они победят. Но (теоретически. — Прим. Life.ru) они всё ещё могут», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским американская сторона поднимала вопрос о предоставлении гарантий безопасности как для Украины, так и для России. Президент США заявил о необходимости создания «реальных гарантий мира» для всех сторон конфликта, что было воспринято украинской делегацией как вызывающее обескураженность.