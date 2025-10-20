Названы ошибки Зеленского, которые сделали из него лузера на встрече с Трампом

В США украинская делегация оказалась в очень невыгодном положении и не смогла получить положительных итогов от переговоров в Белом доме, так как не прислушалась к совету своих лоббистов из Республиканской партии, которые советовали Киеву изменить повестку встречи Владимира Зеленского и главы Штатов Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.

«Встреча Зеленского и Трампа могла принести хоть какие-то результаты, если бы первый скорректировал свою позицию после звонка Трампа Путину», — написал он.

Зеленский не должен был настаивать на поставках ракет «Томагавк», так как ответ Трампа был очевиден после разговора с лидером России Владимиром Путиным. Но Киев решил действовать напролом, уверен Деттмер, и не стал ни к кому прислушиваться. Зеленский упустил возможность обсудить другие важные вопросы, разозлив американского лидера. В частности стороны могли поднять тему поставок систем ПВО Patriot.

«Упор на «Томагавки» также отвлёк внимание от других ключевых просьб, таких как получение одобрения Трампа на использование замороженных российских активов для финансирования обороны Украины. Также был достигнут лишь ограниченный прогресс в дискуссиях об импорте СПГ из США», — сказал Деттмер.

По его словам, украинская делегация потерпела полную неудачу, не сумев заключить несколько важных соглашений с США. Он также раскритиковал выбор Зеленским времени визита в Вашингтон, когда Трамп был больше сосредоточен на анализе состоявшихся контактов с Путиным. Поездку следовало отложить, подчеркнул Деттмер.

Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, по итогам которого было принято решение о проведении личной встречи в Будапеште. А 17 октября Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Вашингтоне. Американский лидер призвал Украину к заключению соглашения с Россией ради перемирия. Однако Зеленский отказался и потребовал для Киева партию американских ракет «Томагавк».