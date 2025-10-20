Кремль прокомментировал заявление Зеленского о готовности приехать в Будапешт

В Кремле заявили об отсутствии конкретных договорённостей относительно формата и участников возможного саммита в Будапеште с участием президентов РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.

Песков не стал оценивать возможность участия Владимира Зеленского в потенциальных переговорах, сославшись на преждевременность таких обсуждений.

«Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента», — ответил Песков.