20 октября, 10:03

Кремль прокомментировал заявление Зеленского о готовности приехать в Будапешт

Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto

В Кремле заявили об отсутствии конкретных договорённостей относительно формата и участников возможного саммита в Будапеште с участием президентов РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.

Песков не стал оценивать возможность участия Владимира Зеленского в потенциальных переговорах, сославшись на преждевременность таких обсуждений.

«Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента», — ответил Песков.

Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, по итогам которого было принято решение о проведении личной встречи в Будапеште. Как отмечал Песков, выбор места проведения отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и Европейского союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что предстоящие переговоры могут существенно повысить вероятность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Подготовка к саммиту продолжается через дипломатические каналы.

