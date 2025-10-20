Кремль прокомментировал заявление Зеленского о готовности приехать в Будапешт
Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto
В Кремле заявили об отсутствии конкретных договорённостей относительно формата и участников возможного саммита в Будапеште с участием президентов РФ и США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.
Песков не стал оценивать возможность участия Владимира Зеленского в потенциальных переговорах, сославшись на преждевременность таких обсуждений.
«Пока нет никакой детализации той встречи, о возможности которой говорили два президента», — ответил Песков.
Напомним, 16 октября состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, по итогам которого было принято решение о проведении личной встречи в Будапеште. Как отмечал Песков, выбор места проведения отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и Европейского союза. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что предстоящие переговоры могут существенно повысить вероятность достижения мирного урегулирования конфликта на Украине. Подготовка к саммиту продолжается через дипломатические каналы.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.