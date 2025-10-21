Украинские диверсионно-разведывательные группы предприняли попытку проникновения в российский тыл, используя форму Вооружённых Сил России для маскировки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на командира танкового батальона Южного военного округа с позывным Кефир.

«Пытаются как-то замаскироваться под наши войска — надевают нашу форму, делают на себе опознавательные знаки, начинают разговаривать по-русски, используют позывные командиров. Ведут себя так, будто свои, но всё это неудачные попытки», — рассказал военнослужащий.

Командир батальона отметил, что успешному противодействию диверсионным группам способствовала слаженная работа разведки и высокая бдительность подразделений. Он подчеркнул, что разведка действует чётко и профессионально, не позволяя ДРГ противника прорваться в тыловые районы.