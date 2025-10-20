Сектор Газа
20 октября, 11:34

Новейший российский реактивный КАБ впервые ударил по ВСУ в Полтаве

Обложка © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Российские военные впервые применили реактивную корректируемую авиационную бомбу (КАБ) для удара по Полтаве. Об этом сообщил украинский офицер с позывным Алекс.

«Пошла жара <...> начали понемногу применять реактивные кабы, которые покрывают боевой радиус 100км+», — говорится в его сообщении.

Ранее для удара по ВСУ в Лозовой впервые использовали ФАБ с модулем планирования. Бомба была запущена с расстояния 130 км. Целью удара, как сообщают источники, стал ключевой железнодорожный узел снабжения ВСУ для Донецкого и Харьковского направлений.

