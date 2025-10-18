Армия России поставила рекорд по числу ударов КАБ в зоне СВО
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Российские войска использовали за сутки 268 корректируемых авиабомб (КАБ) для нанесения ударов по военным объектам Украины, что стало рекордным числом за всё время их применения в зоне конфликта. Об этом сообщает в соцсети Генштаб ВСУ, публикуя отчёт за 17 октября.
«По уточнённой информации, вчера российские войска нанесли по территории Украины 109 авиационных удара, скинув 268 корректируемых авиабомбы», — сказано в заявлении украинского ведомства.
Ранее российские военные при помощи беспилотников нанесли мощный удар по скоплениям бронетехники и живой силы противника в Харьковской области. В Минобороны РФ и показали кадры работы наших операторов дронов.
