Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 12:13

Армия России поставила рекорд по числу ударов КАБ в зоне СВО

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Российские войска использовали за сутки 268 корректируемых авиабомб (КАБ) для нанесения ударов по военным объектам Украины, что стало рекордным числом за всё время их применения в зоне конфликта. Об этом сообщает в соцсети Генштаб ВСУ, публикуя отчёт за 17 октября.

«По уточнённой информации, вчера российские войска нанесли по территории Украины 109 авиационных удара, скинув 268 корректируемых авиабомбы», — сказано в заявлении украинского ведомства.

Минобороны: ПВО уничтожила 8 дронов ВСУ в Белгородской области с 10:00 до 13:00
Минобороны: ПВО уничтожила 8 дронов ВСУ в Белгородской области с 10:00 до 13:00

Ранее российские военные при помощи беспилотников нанесли мощный удар по скоплениям бронетехники и живой силы противника в Харьковской области. В Минобороны РФ и показали кадры работы наших операторов дронов.

Больше новостей о специальной военной операциичитайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar