Армия России поставила рекорд по числу ударов КАБ в зоне СВО

Российские войска использовали за сутки 268 корректируемых авиабомб (КАБ) для нанесения ударов по военным объектам Украины, что стало рекордным числом за всё время их применения в зоне конфликта. Об этом сообщает в соцсети Генштаб ВСУ, публикуя отчёт за 17 октября.