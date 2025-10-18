Сектор Газа
18 октября, 10:39

Минобороны: ПВО уничтожила 8 дронов ВСУ в Белгородской области с 10:00 до 13:00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Российские силы противовоздушной обороны отбили нападение украинских дронов на Белгородскую область, уничтожив восемь БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 10:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территорией Белгородской области», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Life.ru рассказывал, что минувшей ночью Ульяновская область подверглась атаке украинских беспилотников. Их целью стала подстанция в Вешкайме. Четыре дрона добрались до неё, устроив два взрыва.

