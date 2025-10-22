США сняли ключевые ограничения на дальнобойные ракеты для ВСУ, пишут СМИ

Соединённые Штаты отменили ключевое ограничение на применение Украиной некоторых дальнобойных ракет, что позволит Вооружённым силам Украины (ВСУ) активизировать удары по территории Российской Федерации. Об этом передаёт издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Согласно информации газеты, Вооружённые силы Украины во вторник применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для нанесения удара по Брянску. Утверждается, что данное решение, не получившее публичной огласки, было принято после передачи полномочий по координации таких ударов от шефа Пентагона Пита Хегсета к главнокомандующему Европейским командованием американских Вооружённых сил Алексусу Гринкевичу, который также возглавляет Объединённые силы Североатлантического блока в Европе.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский констатировал усугубление рисков для российской критической инфраструктуры и жилых районов. По его словам, повышение вероятности ударов стало прямым следствием активизации использования Вооружёнными силами Украины беспилотных летательных аппаратов большой дальности.