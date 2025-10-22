Президент США Дональд Трамп принял взвешенное внешнеполитическое решение, отказавшись от поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Об этом сообщает американское издания The Hill, которое опубликовало итоги визита экс-комика Владимира Зеленского в Вашингтон.

«Владимир Зеленский посетил Вашингтон в пятницу, но уехал оттуда ни с чем, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США поставят Украине ракеты «Томагавк». И давайте будем честны: Трамп поступил абсолютно правильно», — утверждает издание.

Авторы материала The Hill подчёркивают, что Трамп доказывает, что является президентом мира. В качестве примера журналисты привели действия главы Белого дома на Ближнем Востоке. Сейчас Трамп выполняет подобную «миссию», однако в отношениях между Россией и Украиной.

Публикация последовательно отстаивает тезис, что подобная сдержанность соответствует стратегическим интересам США, снижая риски прямого вовлечения Вашингтона в конфликт между Москвой и Киевом.