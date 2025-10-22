The Hill: Трамп принял верное решение, отказав Украине в «Томагавках»
Президент США Дональд Трамп принял взвешенное внешнеполитическое решение, отказавшись от поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк». Об этом сообщает американское издания The Hill, которое опубликовало итоги визита экс-комика Владимира Зеленского в Вашингтон.
«Владимир Зеленский посетил Вашингтон в пятницу, но уехал оттуда ни с чем, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США поставят Украине ракеты «Томагавк». И давайте будем честны: Трамп поступил абсолютно правильно», — утверждает издание.
Авторы материала The Hill подчёркивают, что Трамп доказывает, что является президентом мира. В качестве примера журналисты привели действия главы Белого дома на Ближнем Востоке. Сейчас Трамп выполняет подобную «миссию», однако в отношениях между Россией и Украиной.
Публикация последовательно отстаивает тезис, что подобная сдержанность соответствует стратегическим интересам США, снижая риски прямого вовлечения Вашингтона в конфликт между Москвой и Киевом.
Напомним, что на встрече 17 октября с Владимиром Зеленским Дональд Трамп поставил под сомнение целесообразность поставок вооружений Украине, включая ракеты Tomahawk, заявив, что они нужны и США. Вице-президент Джей Ди Вэнс позже подтвердил, что решение о передаче крылатых ракет Киеву ещё не принято. Трамп также дал понять, что его больше волнует прекращение боевых действий, чем территориальные уступки или победы.
