23 октября, 13:05

Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

В 22:00 мск президент США Дональд Трамп выступит с важным объявлением. Тема его выступления пока держится в секрете. Об этом стало известно из опубликованного расписания американского президента.

«Президент сделает объявление в 3 часа по полудни (22:00 мск)», — указано в расписании.

Напомним, что Трамп решил сделать важное объявление на фоне новостей об отмене его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.

Полина Никифорова
    Комментарий
