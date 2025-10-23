Белый дом анонсировал важное заявление Трампа

В 22:00 мск президент США Дональд Трамп выступит с важным объявлением. Тема его выступления пока держится в секрете. Об этом стало известно из опубликованного расписания американского президента.

Напомним, что Трамп решил сделать важное объявление на фоне новостей об отмене его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Также Трамп ввёл санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть.