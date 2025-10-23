«Белый и чёрный Трамп»: Психолог объяснила отмену встречи двух лидеров в Будапеште
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Below the Sky
Поведение президента США Дональда Трампа характеризуется высокой степенью непредсказуемости, что делает его действия крайне сложными для прогнозирования. Ярким свидетельством этого служит его недавняя позиция: сначала он выразил готовность к встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, а затем неожиданно отказался от неё. Психолог Марианна Абравитова прокомментировала Life.ru эту неординарную манеру поведения главы Белого дома.
Это либо новая фаза биполярного расстройства, либо какого-то другого расстройства того самого Трампа. Его поведение с клинической точки зрения можно расценивать именно как патологическое. Адекватный человек в разуме всё-таки так себя не ведёт. К сожалению, сейчас мир во многом зависит от этого президента. Такое впечатление, что мы должны предугадывать, с какой ноги он встанет, и, соответственно, с этой ноги и будет начинаться новый день человечества.
Как отметила специалист, похоже, что Трамп предстаёт перед публикой в разных обличьях, словно существуют его «белая» и «чёрная» стороны, которые активизируются в зависимости от обстоятельств. Переключение между этими «ипостасями» кардинально меняет его образ мыслей, логику рассуждений и методы решения проблем. В итоге складывается ощущение, будто мы наблюдаем не за одним главой государства, а за целым конгломератом личностей, каждая из которых со своим уникальным видением мира и стратегией, и в определённый момент одна из них выходит на первый план.
Абравитова уверена, что каждый день будет приносить нам нового Трампа. Он продолжит удивлять мир своими заявлениями и действиями, поэтому вполне вероятно, что уже в ближайшем будущем его мнение может кардинально измениться и он вновь изъявит желание встретиться с Путиным для обсуждения мирных инициатив.
Напомним, накануне Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште. По словам республиканца, у него сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Однако на фоне этих заявлений появились новости из Венгрии: премьер-министр Виктор Орбан планирует посетить Вашингтон в начале ноября.
