«Белый и чёрный Трамп»: Психолог объяснила отмену встречи двух лидеров в Будапеште

Это либо новая фаза биполярного расстройства, либо какого-то другого расстройства того самого Трампа. Его поведение с клинической точки зрения можно расценивать именно как патологическое. Адекватный человек в разуме всё-таки так себя не ведёт. К сожалению, сейчас мир во многом зависит от этого президента. Такое впечатление, что мы должны предугадывать, с какой ноги он встанет, и, соответственно, с этой ноги и будет начинаться новый день человечества.