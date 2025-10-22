Песков: Новостей о саммите Путина и Трампа в Будапеште на данный момент нет

Информация о проведении встречи президента России Владимира Путина и американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште в настоящее время отсутствует, а распространяющиеся сплетни о подготовке саммита не соответствуют действительности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие запросы журналистов.

«Опять же пока новостей никаких нет. Понятно, что всё это окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. Большей своей частью это коренным образом не соответствует действительности. Новостей пока нет», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что не может подтвердить ни паузу в подготовке встречи Путина и Трампа, ни конкретные сроки проведения потенциального саммита, поскольку официальной информации на этот счёт не поступало.