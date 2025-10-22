Сектор Газа
22 октября, 09:16

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа, которые «не хотят тратить время впустую»

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ожидания от потенциальной встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, подчеркнув, что обе стороны заинтересованы в продуктивном диалоге, но признал необходимость заблаговременной работы.

По словам Пескова, ни российский, ни американский лидер не заинтересованы в бесполезной трате времени на саммите в Будапеште. Он отметил, что и Путин, и Трамп являются руководителями, ориентированными на высокую результативность. Однако, как пояснил представитель Кремля, достижение этой эффективности всегда обусловлено качественной предварительной подготовкой.

Таким образом, Песков косвенно подтвердил позицию американской стороны о нежелании терять время впустую, уточнив, что для реализации этой цели необходим соответствующий подготовительный этап.

Ранее Трамп прокомментировал возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Венгрии, подчеркнув, что не считает это мероприятие потерей времени. Перед этим президент США, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Путиным и вероятности отправки ракет Tomahawk Украине, сообщил, что пока не принял решение по этим вопросам, поскольку ему не хотелось бы тратить время впустую.

Оксана Попова
