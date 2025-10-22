Сектор Газа
22 октября, 01:48

Трамп заявил, что встреча с Путиным в Венгрии не будет потерей времени

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Венгрии, подчеркнув, что не считает это мероприятие потерей времени.

Ранее президент США, отвечая на вопрос о встрече с Владимиром Путиным и вероятности отправки ракет Tomahawk Украине, сообщил, что пока не принял решение по этим вопросам, поскольку ему не хотелось бы тратить время впустую.

«Я не сказал такого. Я не сказал, что так будет. Никогда не знаешь, что может случиться», — сказал республиканец во время выступления в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о том, почему он посчитал планируемую встречу с российским лидером пустой тратой времени.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту России и Соединённых Штатов продолжается. Таким образом он прокомментировал публикацию о том, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, который состоялся накануне, и якобы оказался неудачным.

