Сийярто: Новости об отмене саммита Путина и Трампа — это попытка его срыва

Распространение информации об отмене саммита российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Будапеште — это попытка сорвать его проведение. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X.

По словам Сийярто, с момента объявления о саммите, недоброжелатели делали всё возможное, чтобы помешать его проведению. Он подчеркнул, что подобное поведение — обычная практика «провоенной политической элиты и её СМИ» перед важными событиями, которые могут повлиять на ситуацию между войной и миром.

«С того момента, как было объявлено о проведении саммита мира в Будапеште, было очевидно, что многие сделают всё возможное, чтобы его не произошло. <...> Пока саммит не состоялся, ожидайте волны утечек, фейковых новостей и заявлений о том, что его не будет», — предупредил министр иностранных дел Венгрии.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту России и Соединённых Штатов продолжается. Таким образом он прокомментировал публикацию о том, что встреча российского лидера Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Будапеште может быть отменена якобы после телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио, который состоялся накануне, и якобы оказался неудачным. Авторы материала The Telegraph предполагают, что в ходе беседы глава российской дипломатии мог сообщить своему американскому коллеге, что Россия не согласится на полное прекращение боевых действий по текущей линии соприкосновения.