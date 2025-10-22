Американист заявил, что встреча Путина и Трампа — лишь вопрос времени

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, обязательно состоится, несмотря на недавние заявления американского политика о «напрасной трате времени». Об этом политолог-американист Константин Блохин заявил «Ридусу».

Блохин уверен, что саммит пройдёт «в любом случае», поскольку обе страны уже проделали значительную работу по подготовке к нему.

«Ведётся подготовка к этой встрече, об этой подготовке последовательно сказали и американское, и наше военно-политическое руководство. Она будет — условно говоря, это вопрос времени», — отметил эксперт.

По его мнению, Трамп своими заявлениями лишь старается привлечь к этому саммиту ещё больше внимания.