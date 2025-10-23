Сектор Газа
Повар раскрыл, почему любитель стейков Трамп не оценил бы гуляш, лангош и «Добош» в Будапеште

Обложка © Flux 1.1 Pro Ultra / Life.ru

Президент США Дональд Трамп вряд ли оценил бы блюда венгерской кухни, если бы саммит в Будапеште всё же состоялся. Как рассказал Life.ru повар Илья Кузин, для американского лидера более привычны мясные стейки, чизбургеры с картошкой фри, мороженое, а не пряная еда, как в Венгрии.

Я очень сомневаюсь, что ему бы понравилась венгерская кухня, если бы встреча в Будапеште состоялась. Во-первых, это связано с разницей во вкусовых предпочтениях и кулинарных традициях. Американская кухня часто ориентирована на более нейтральные, менее острые и менее пряные блюда, с акцентом на быстрый и удобный приём пищи, как раз что мы и видим в предпочтениях Трампа. В то время как венгерская кухня насыщена специями, салом, остротой. Поэтому американскому лидеру пришлось бы голодать или просить заранее подготовить для него любимый стейк.

Илья Кузин

Повар

Кузин рассказал, что венгерская кухня славится яркими вкусами, использованием ароматных специй и разнообразием блюд, которые часто очень острые, жирные и с салом. Основные черты венгерской кухни — это любовь к мясу, особенно к говядине, свинине и птице, а также использование таких продуктов, как паприка, чеснок, лук и различные овощи. По словам повара, эта кухня похожа на смесь русской и французской кухонь.

Одной из главных особенностей венгерской кухни является использование паприки. Паприка в Венгрии считается национальной гордостью и добавляется практически во все блюда, начиная от супов и рагу и заканчивая закусками. Например, знаменитый гуляш — это густое мясное рагу, приготовленное с паприкой, луком и картофелем.

Ещё одна важная особенность — это разнообразие супов. Венгерские супы отличаются наваристостью и ароматом. Помимо гуляша, популярны такие блюда, как лангош — жареное тесто, подаваемое с различными начинками, и рыбные супы, особенно в прибрежных районах. Важное место занимает и закуска — холодные мясные и колбасные нарезки, а также разнообразные салаты и маринады, и опять-таки сало.

Венгерская кухня также славится своими десертами. Например, торт «Добош», состоящий из шести слоёв бисквита с шоколадным кремом и карамельной глазурью, является одним из национальных символов страны.

Напомним, ранее Трамп заявил, что отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом России не получится. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на решение президента США, квалифицировав принятые решения как «акт войны» против России.

Екатерина Хмелева
