Новые санкции и поставки ракет Tomahawk могут стать стимулом для России к достижению мира. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию Axios.

Оценивая последние действия президента США Дональда Трампа в отношении России Зеленский заявил, что санкции будут иметь вес. Тем не менее, он прогнозирует, что президент России Владимир Путин не сделает уступок до тех пор, пока США не усилят свою политику давления.

«(Президент США Дональд. — Прим. Life.ru) Трамп обеспокоен эскалацией, но, если не будет переговоров, эскалация все равно произойдёт. Если Путин не остановится, нам нужно что-то, чтобы его остановить. Санкции — одно из таких орудий, но нам также нужны ракеты большой дальности», — сказал Зеленский.

А ранее западные СМИ отмечали, что прекращение военной поддержки от США может заставить главу каиевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки. Отказ от поставок современного оружия способен изменить ход конфликта.